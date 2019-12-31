اكتشافات غير متوقعة في عام 2019

اتضح لعلماء من بريطانيا والولايات المتحدة، أن عقارا لعلاج مرض السكري يساعد في تخفيض الوزن، لذلك يخططون لاختباره على متطوعين يعانون من السمنة.

وهناك اكتشافات غير متوقعة أخرى، فمثلا في شهر أكتوبر اكتشف علماء من الولايات المتحدة، أنهم اخترعوا فأرة قادرة على مقاومة الفيروس العجلي Rotavirus.

اكتشف الأمر عندما بدأ خبراء المناعة في جامعة ولاية جورجيا دراسة حساسية الثدييات لهذا الفيروس، وقرروا إنماء فئران في المختبر تعاني من قصور مناعي. وعندما كبرت هذه الفئران حقنت بالفيروس العجلي، لمعرفة آلية انتشاره في الجسم. ولكن المفاجأة كانت عدم إصابة أي فأرة بالمرض. أعاد الباحثون التجربة ثانية على فئران اشتروها من شركة تجارية. جميع هذه الفئران كانت تعاني من نقص المناعة لذلك ظهرت عليها أعراض المرض التقيؤ والإسهال، في حين الفئران التي نمت في المختبر لم تظهر عليها هذه الأعراض المرضية.

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وقد اتضح للباحثين أن في الأمعاء بكتيريا خيطية تحمي من هذا الفيروس وتكبح نشاطه.

أما الاكتشاف الآخر، فقد أجرى علماء من بريطانيا وألمانيا دراسة عن الآثار الجانبية لمادة ouabain المستخدمة في أدوية علاج قصور القلب والرجفان الأذيني، واتضح أن هذه المادة قادرة على تدمير الخلايا السرطانية. كما أنها تطرد الخلايا المسنة والتالفة بما فيها تلك التي نتجت عن تأثير العلاج الكيميائي والشعاعي. وقد أكدت نتائج الاختبارات على الفئران هذا التأثير لمادة ouabain ، لذلك بدأ الباحثون في اختبار هذه المادة على المرضى في المستشفى، إذا كانت النتائج إيجابية، فسوف يستخدم في علاج السرطان.

وكان الاكتشاف المفاجئ الآخر، هو أن فريق علماء دولي، كان يعمل على اختراع دواء لمرض السكري، واكتشف أن مركب ميتفورمين، له تأثيرات جانبية، حيث فقد المشتركون في الاختبارات الشهية والوزن تدريجيا.

وللتأكد من هذه النتائج العرضية، قرر الباحثون اختباره على متطوعين أصحاء. واتضح أنه خلال ثلاثة أسابيع فقدوا 3.5% من وزنهم وفي نفس الوقت ارتفع مستوى عامل النمو GDF15 في الدم. ويعتقد العلماء أن هذا العامل قادر على الارتباط بمستقبلات في الجهاز العصبي المركزي وبالتالي يؤثر على الشهية.

وقد اتضح للباحثين أن مادة ميتفورمين إضافة إلى دورها في تخفيض الوزن، تخفض أيضا مستوى السكر في الدم.

المصدر: نوفوستي