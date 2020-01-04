كشف عواقب الإفراط في شرب الماء

يسبب الافراط في شرب الماء خروج نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الدقيقة الضرورية من الجسم، إضافة إلى خطر تحلل البروتين.

وقالت الدكتورة آلا بوغوجيفا، كبيرة الباحثين في المركز الفدرالي لبحوث التغذية والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الأغذية، في حديث لشبكة تلفزيون RT الروسية، علاوة على هذا، فإن شرب كمية كبيرة من الماء يزيد العبء على القلب والأوعية الدموية والجهاز البولي.

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ووفقا للخبيرة، يحتاج جسم الإنسان البالغ في المتوسط، إلى 2.5 لتر من الماء يوميا، منها لتر واحد يحصل عليه من المواد الغذائية، و1-1.5 لتر سوائل. وأكدت الدكتورة، أن على الإنسان اختيار السوائل الصالحة للشرب وكذلك الاهتمام بمذاقها، فمثلا المشروبات الحامضية والشاي الأخضر تحفز إفراز اللعاب وتخفف الشعور بالعطش.

المصدر: لينتا. رو