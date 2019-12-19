روسيا تختبر دواء جديدا مضادا لالتهاب الدماغ

أعلنت مجلة العلوم في سيبيريا، الصادرة عن فرع أكاديمية العلوم الروسية، عن بدء الاختبار السريري لمستحضر التكنولوجيا الحيوية للوقاية وعلاج التهاب الدماغ الذي يسببه القراد.

وجاء في البيان، "ابتكر مستحضر " Encemab" في معهد الكيمياء الحيوية والطب الأساسي التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، على أساس أجسام مضادة لاستخدامه في حالات الوقاية الطارئة وعلاج التهاب الدماغ الذي يسببه فيروس يحمله القراد. وقد بينت الدراسات التي تسبق الاختبارات السريرية فعالية هذا المستحضر، وعدم سميته وأنه لا يسبب الحساسية. والآن حان وقت اختباره سريريا".

لقد استخدم العلماء في ابتكارهم للمستحضر تكنولوجيا الحصول على أجسام مضادة أحادية النسل من جزيئات مختلفة. وبواسطة طرق البيولوجيا التركيبية تمكن العلماء من خلق أجسام مضادة وهمية من أجزاء الجزيئات البروتينية للفئران والبشر.

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وبما أن الاختبارات قبل السريرية أكدت عدم سمية هذا المستحضر للحيوانات ولا يسبب الحساسية ، لذا تقرر بدء اختباره سريريا، حيث ستتضمن المرحلة الأولى حقن متطوعين أصحاء به للتأكد من عدم سميته للبشر أيضا. وإذا سار كل شيء على ما يرام فسوف يستخدم في علاج المرضى الذين يعانون من التهاب الدماغ. بحسب نينا تيكونوفا، مديرة مختبر الأحياء الدقيقة في المعهد.

المصدر: نوفوستي