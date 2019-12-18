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طبيب يتحدث عن فائدة الجوع لفترات قصيرة

الصحة

طبيب يتحدث عن فائدة الجوع لفترات قصيرة
Globallookpress Tim Hall/moodboard
صورة تعبيرية
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أكد الدكتور فاليري سيرغييف الخبير في المركز الفدرالي للبحوث العلمية ونظم التغذية، على أن الصوم على مدى 12-36 ساعة يؤثر إيجابيا في الحالة الصحية للإنسان.

ووفقا للخبير، الامتناع عن تناول الطعام لفترات قصيرة يساعد الجسم على تدوير العناصر الغريبة وتحويلها إلى الغلوكوز الضروري للحصول على الطاقة. وعلاوة على هذا، خلال فترة الجوع يحصل الجسم على الطاقة من الأحماض الدهنية المخزنة، ما يساعد على تخفيض الوزن وتخفيف العبء على القلب والأوعية الدموية والجهاز العضلي الحركي.

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ويشير الدكتور سيرغييف، إلى أن "الجوع لفترات قصيرة، يعيد تشغيل جهاز المناعة، الذي يبدأ بمكافحة العدوى والفطريات والفيروسات بنشاط. لذلك الأشخاص الذين يمتنعون عن تناول الطعام بانتظام وبصورة دورية نادرا ما يمرضون".

ووفقا لهم أفضل فترة زمنية للامتناع عن تناول الطعام هي 12 ساعة، أي يمكن تناول الطعام خلال 12 ساعة من اليوم على سبيل المثال من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء، وبعدها يجب الامتناع عن تناول الطعام والاكتفاء بشرب الماء فقط.

المصدر: نوفوستي

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