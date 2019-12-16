مدخنو السجائر الإلكترونية عرضة للإصابة بأمراض الرئتين أكثر من غيرهم

أجرى فريق من علماء جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو دراسة أظهرت أن احتمال الإصابة بأمراض الرئتين لدى مدخني السجائر الإلكترونية يزداد بنسبة 29% مقارنة بالذين لا يدخنون إطلاقا.

وتابع العلماء طيلة 3 أعوام صحة 32 ألف شخص من مدخني السجائر العادية والإلكترونية وغير المدخنين.

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واتضح أن مدخني السجائر الإلكترونية يعانون من الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن والربو والتهاب الشعب الهوائية. وأصابت تلك الأمراض المدخنين أكثر بمقدار 2.5 مرة مقارنة بغير المدخنين.

لكن أكبر نسبة للإصابة بتلك الأمراض لحقت بالذين يعتمدون على تدخين السجائر العادية والإلكترونية على حد سواء.

وأوضح الباحثون أن التجارب على الحيوانات أظهرت أن المواد التي تفرز مع البخار عند تسخينها تتوغل إلى أنسجة الرئتين وتسممها.

يذكر أن مجلس الدوما (البرلمان الروسي) تبنى في ديسمبر الجاري قانونا يقضي بحظر تدخين السجائر الإلكترونية، شأنها شأن السجائر العادية والنرجيلة، في الأماكن العامة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا