 
مباشر

مدخنو السجائر الإلكترونية عرضة للإصابة بأمراض الرئتين أكثر من غيرهم

الصحة

مدخنو السجائر الإلكترونية عرضة للإصابة بأمراض الرئتين أكثر من غيرهم
Sputnik Aleksandr Vilf
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mwoj

أجرى فريق من علماء جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو دراسة أظهرت أن احتمال الإصابة بأمراض الرئتين لدى مدخني السجائر الإلكترونية يزداد بنسبة 29% مقارنة بالذين لا يدخنون إطلاقا.

وتابع العلماء طيلة 3 أعوام صحة 32 ألف شخص من مدخني السجائر العادية والإلكترونية وغير المدخنين.

إقرأ المزيد
البرلمان الروسي يتبنى قانونا يحظر تدخين السجائر الإلكترونية والنرجيلة في الأماكن العامة
البرلمان الروسي يتبنى قانونا يحظر تدخين السجائر الإلكترونية والنرجيلة في الأماكن العامة

واتضح أن مدخني السجائر الإلكترونية يعانون من الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن والربو والتهاب الشعب الهوائية. وأصابت تلك الأمراض المدخنين أكثر بمقدار 2.5 مرة مقارنة بغير المدخنين.

لكن أكبر نسبة للإصابة بتلك الأمراض لحقت بالذين يعتمدون على تدخين السجائر العادية والإلكترونية على حد سواء.

وأوضح الباحثون أن التجارب على الحيوانات أظهرت أن المواد التي تفرز مع البخار عند تسخينها تتوغل إلى أنسجة الرئتين وتسممها.

يذكر أن مجلس الدوما (البرلمان الروسي) تبنى في ديسمبر الجاري قانونا يقضي بحظر تدخين السجائر الإلكترونية، شأنها شأن السجائر العادية والنرجيلة، في الأماكن العامة.

المصدر:  كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أرخبيل الزلازل