تبنى مجلس الدوما (البرلمان الروسي) الأربعاء 11 ديسمبر قانونا يفرض الحظر على تدخين السجائر الإلكترونية والشيشة في الأماكن العامة، شأنهما شأن السجائر العادية.

كما حظر بيعها لغير البالغين. والمقصود بالأمر هو المقاهي والحانات والمطاعم والجامعات والكليات والمدارس الثانوية وغيرها من المحلات العامة.

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وجاء في مذكرة ملحقة بالقانون أن القانون صدر لارتفاع شعبية السجائر الإلكترونية ضمن الأطفال والشباب. وأشارت المذكرة إلى أن السجائر الإلكترونية والشيشة لا تقل خطورة عن السجائر العادية.

وتم إعداد مشروع القانون من قبل مجموعة نواب مجلس الدوما برئاسة، فاليري ريازانسكي.

يذكر أن مشروع القانون بهذا الشأن أحيل إلى مجلس الدوما عام 2017. ولم يتم النظر فيه إلا بحلول يوليو الماضي حين تلقى تأييدا من قبل اللجنة القانونية في الحكومة الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا