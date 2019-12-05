اكتشاف جزيء يقتل خلايا سرطان البنكرياس

اكتشف العلماء الإسرائيليون جزيئا من شأنه القضاء على سرطان البنكرياس.

وكانت نتائج التجارب التي أجراها العلماء على الفئران غير متوقعة تماما حيث شهدت 90% من الأورام التي تسبب سرطان البنكرياس انخفاضا سريعا لعدد الخلايا الخبيثة.

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وجاء في مقال نشره العلماء في مجلة Oncotarget الإسرائيلية أن الجزيء الصغير المسمى بـ PJ34 يمكن أن يتسبب في الانتحار الجماعي لخلايا السرطان.

وأجرى البروفسور، ماكا كوين أرمون، وزملاؤه في جامعة تل أبيب تجربة زرع خلايا سرطان غدة البنكرياس من الإنسان إلى الفئران.

وتم ضبط جهاز المناعة للفئران مسبقا كيلا يقاوم الخلايا المزروعة، ثم كان العلماء يدخلون في أجسام الفئران جزيء PJ34 طيلة 14 يوما.

ولاحظ العلماء بعد مرور شهر واحد أن عدد خلايا السرطان في أورام الفئران تقل بنسبة 80 – 90%. وأزيل الورم الخبيث عند فأر واحد تماما. وافترض العلماء أن الجزيء يبطّئ عملية استنساخ خلايا السرطان، ما يؤدي إلى موتها السريع. كما لاحظوا أن الجزيء يُوقف تكاثر خلايا السرطان دون أن يؤثر على الخلايا الطبيعية. وسجل العلماء في الوقت نفسه أن وزن الفئران لا ينخفض، كما لا يتغير تصرفها.

وقالت البروفسورة، تاليا جولان، من مركز شيبة الطبي إن جزيء PJ34 ابتكر أولا لعلاج الجلطة الدماغية. لكن العلماء افترضوا عام 2017 أنه قادر كذلك على مكافحة خلايا السرطان لدى الإنسان.

وأضافت البروفسورة أن الجزيء قادر على مكافحة خلايا أنواع أخرى من السرطان، إلا أن تأثيره على سرطان البنكرياس يعد أكثر فاعلية.

ويعتزم فريق العلماء مواصلة التجربة على الثدييات والمتطوعين من المصابين بسرطان البنكرياس.

المصدر: روسيسكايا غازيتا