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تحديد جرعة الكحول الآمنة للرجال والنساء

الصحة

تحديد جرعة الكحول الآمنة للرجال والنساء
Sputnik Konstantin Mikhalchevsky
تحديد جرعة الكحول الآمنة للرجال والنساء
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حدد علماء من ألمانيا جرعة الكحول الخالص الأقل خطرا على صحة الرجال بـ 24 غراما و12 غراما للنساء.

تفيد مجلة  Focus، بأن العلماء كشفوا أن هذه الجرعة (12 غراما) للنساء تعادل 0.3 لتر من الجعة أو كأسا من النبيذ في اليوم، أما للرجال (24 غراما) فتعادل 0.6 لتر من الجعة أو كأسي نبيذ يوميا.

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ويوصي الخبراء بأنه من الأفضل التخلي عن تناول المشروبات الكحولية تماما من أجل الحفاظ على الصحة بحالة جيدة. لأن تعاطي الكحول يعيق امتصاص الفيتامينات والمواد المغذية داخل الجسم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطرة بما فيها السرطان.

لذلك يدعو الأطباء إلى الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية على الأقل يومين في الأسبوع.

المصدر: نوفوستي

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