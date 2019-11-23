العلماء يحددون سبب الشيخوخة المبكرة للدماغ

أعلن العلماء الأمريكيون أن متلازمة الأيض قد تسبب الشيخوخة المبكرة للدماغ في السن المتوسط.

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حسب مجلة MedicalXpress العلمية فإن السمنة ومرض السكري وضغط الدم المرتفع قد تدل على الإصابة بالمتلازمة.

ودرس العلماء في بحثهم العلمي نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي لبضعة آلاف من الرجال والنساء بسن يتراوح بين 37 و55 عاما بعد أن خضع كلهم لاختبار المنطق.

وتوصل العلماء بعد دراسة نتائج الاختبار إلى استنتاج مفاده بأن حجم دماغ الذين أصيبوا بمتلازمة الأيض أصغر من حجم دماغ الآخرين. لذلك يزداد احتمال إصابتهم بمرض ألزهايمر والخرف.

ومن أجل تفادي الإصابة بتلك المتلازمة الخطيرة وعواقبها ينصح الأطباء بتناول الأسماك والفواكه والخضروات.

المصدر: لايف