لماذا تضعف خصوبة النساء مع تقدمهن في العمر؟

قال علماء إن خصوبة النساء تتراجع مع تقدمهن في العمر بسبب انحسار البروتين، الذي يحافظ على الحمض النووي في بويضاتهن معا مثل "شريط مطاطي".

واكتشف العلماء، الذين ضموا فريقا من معهد "ماكس بلانك" للكيمياء الفيزيائية الحيوية في ألمانيا، أن انحسار البروتين المرتبط بالعمر، والذي يسمى cohesin، يُضعف الهياكل الحيوية للكروموسومات في البويضات الأقدم.

ويُعتقد أن هذا الأمر يسبب تواجد كمية غير طبيعية من الكروموسومات في البويضات، وهو المحرك الرئيس للعقم، إلى جانب انخفاض جودتها وكميتها.

ويمكن أن يؤدي وجود كميات كثيرة أو قليلة جدا من الكروموسومات، إلى فشل عملية تشكل الجنين. وفي الحالات التي يتحقق فيها الحمل، قد تتعرض المرأة للإجهاض لاحقا.

وفي الدراسة، أوضح العلماء أن كل بويضة ناضجة تحتوي على نسخة واحدة فقط من كل 23 كروموسوم. وتُطلق البويضة الناضجة مرة واحدة في الشهر، وتكون جاهزة للتخصيب من الحيوانات المنوية.

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وأثناء انقسام الخلايا، يجري سحب الكروموسومات عن طريق ألياف المغزل، لفصل أقطاب الخلية. وتُقسم الخلية إلى بويضتين بين هذين القطبين. ولكن العملية هذه تصبح أقل دقة مع تقدم المرأة وبويضاتها في العمر. ومن المرجح أن تحتوي البويضات الأكبر عمرا على عدد كبير جدا أو قليل من الكروموسومات.

وأرادت الباحثة الدكتورة ميلينا شوه، إلقاء نظرة مفصلة على هيكل جوانب الكروموسومات، يسمى "الحيز الحركي"- وهو تركيبة بروتينية معقدة ترتبط بالكروماتيدات المتضاعفة في الخلايا الحقيقية للنواة- حيث تلعب دورا رئيسيا في توزيع الكروموسوم. وتقوم ألياف المغزل بسحبها لعدة ساعات عند فرز الكروموسومات، وترتيبها على المغزل. لذا تتعرض لقوى قوية جدا، يمكن أن تتغير بسبب العمر.

ووجد فريق البحث أن "الحيز الحركي" يتحلل في البويضات الأكبر عمرا. ويساعد بروتين "الشريط المطاطي" في الحفاظ على الكروموسومات في مكان مستقر، لذا عندما تكون هناك مستويات منخفضة منه في البويضات الأكبر عمرا، تتلف هياكل الكروموسومات في أغلب الأحيان.

وقال المعد المشارك، مارتن بلايني، من عيادة "بورن هول" للخصوبة في كامبريدج: "الإجهاض المتكرر هو أحد أكثر التجارب المحطمة للقلب. ونحن ملتزمون بدعم الأبحاث التي ستمكننا من فهم النشاطات المعقدة للبويضة بشكل أفضل، ومساعدة المزيد من الناس على تحقيق أحلامهم في تكوين أسرة".

ونُشرت النتائج في مجلة Current Biology.

المصدر: ديلي ميل