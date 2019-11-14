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العلماء يكتشفون وسيلة سهلة للتخلص من الكآبة

الصحة

العلماء يكتشفون وسيلة سهلة للتخلص من الكآبة
Sputnik Ramil Sitdikov
صورة أرشيفية
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أوضح العلماء بمدرسة الطب في بوسطن الأمريكية أن دروس اليوغا وتمارين التنفس تستطيع خلال فترة وجيزة من الزمن تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق.

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ونشر العلماء نتائج دراستهم بهذا الشأن على موقع MedicalXpress  الإلكتروني، حيث توصلوا إلى استنتاج يفيد بأن ممارسة اليوغا تساعد في علاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية.

وشملت الدراسة 30 شخصا تابع العلماء حالتهم الصحية خلال 3 أشهر.

وقالت صاحبة الدراسة دكتورة بيولوجيا الأعصاب، ماريسا سلفيري، إن نوعية نوم المرضى تحسنت بعد شهر فباتوا أكثر هدوءا. أما أعراض الإرهاق الجسدي فزالت تقريبا، وباتت أقل وضوحا في بعض الأحيان.

واستطردت الدكتورة قائلة إن عددا أكبر من الناس سيمارسون اليوغا من أجل تحسين حالتهم الصحية ومزاجهم النفسي. وذلك بفضل معلومات يطرحها العلم .

المصدر: نوفوستي

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