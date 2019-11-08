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السعودية.. وفاة تسعيني وإصابة أربعينية بفيروس "كورونا"

الصحة

السعودية.. وفاة تسعيني وإصابة أربعينية بفيروس
Reuters
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سجلت وزارة الصحة السعودية حالة وفاة مسن بلغ من العمر 94 عاما من مدينة خميس مشيط بفيروس "كورونا"، وحالة إصابة امرأة تبلغ من العمر 49 عاما بنفس الفيروس في العاصمة الرياض.

وأوضحت الصحة السعودية أن عدوى المتوفى صنفت بـ"حالة أولية"، كما صنفت عدوى السيدة أيضا بـ"حالة أولية نشطة"، وذلك في الأسبوع الوبائي 45.

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ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود، قوله إن حماية الفرد من "كورونا" تكون باتباع "الإرشادات الوقائية والمحافظة على النظافة الشخصية والتعامل مع الإبل والمواشي بشكل عام في الحظائر بحرص شديد من خلال ارتداء الكمامة، وضرورة استمرار التوعية في المجتمع باعتبار الفيروس مستوطنا".

المصدر: "عكاظ"

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