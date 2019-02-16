السعودية.. وفاة شخصين بسبب فيروس "كورونا"

نقلت صحيفة "الرياض" السعودية يوم السبت عن مصادر صحية وصفتها بالموثوقة، وفاة شخصين أصيبا بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وذكر موقع الصحيفة أن حالات الوفاة سجلت في كل من وادي الدواسر وخميس مشيط وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 775 متوفى منذ ظهور المرض في المملكة عام 2012.

وقالت الصحيفة إنه تم تسجيل حالتين جديدتين في كل من تبوك ووادي الدواسر في حين تعافت 6 حالات من الفيروس.

وتابعت بالقول إن عدد من يتلقون العلاج حاليا في مستشفيات المملكة المتفرقة بلغ نحو 26 حالة و6 حالات معزولة، منهم 6 حالات لممارسين صحيين.

ونشرت وزارة الصحة السعودية تغريدات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عرفت من خلالها فيروس "كورونا" والأعراض التي ترافقه وسبل الوقاية منه.

اتباع طرق الوقاية من #كورونا يقيك بإذن الله من الإصابة. pic.twitter.com/Bo2oarzTbb — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) 15 февраля 2019 г.

المصدر: صحيفة "الرياض" السعودية