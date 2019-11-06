 
مباشر

دخان السجائر يؤذي بصر الأطفال

الصحة

دخان السجائر يؤذي بصر الأطفال
Globallookpress Saikat Paul/ZUMAPRESS.com
دخان السجائر يضر بحدة بصر الأطفال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mnxo

أعلن أوليغ سالاغاي، نائب وزير الصحة الروسي، أن علماء جامعة هونغ كونغ الصينية، اكتشفوا أن التدخين السلبي يؤدي إلى تغيرات مرضية في عيون الأطفال.

أشار نائب وزير الصحة الروسي، إلى أن علماء جامعة هونغ كونغ فحصوا 1.4 ألف طفل أعمارهم 6-8 سنوات واكتشفوا، أن تأثير دخان السجائر السلبي يسبب ترقيق العنبية (طبقة العين الوسطى الوعائية، التي تتألف من طبقة العين المشيمة والجسم الهدبي والقزحية). وهذا التأثير السلبي يزداد طرديا بزيادة عدد المدخنين في البيت وكم مرة يدخنون.

إقرأ المزيد
تغريم أبوي الأطفال المدخنين في روسيا
تغريم أبوي الأطفال المدخنين في روسيا

ويقول "لذلك في المرة القادمة، قبل اتهام المدرسة والأجهزة الالكترونية باعتبارها التهديد الرئيسي لعيون الأطفال، تذكروا هل تدخنون بحضور الأطفال".

وأضاف، التدخين بحضور الطفل له تأثير نفسي سلبي، لذلك "هذه المسألة دافع جيد للإقلاع عن هذه العادة السيئة".

المصدر: نوفوستي

إقرأ المزيد
تغريم أبوي الأطفال المدخنين في روسيا
تغريم أبوي الأطفال المدخنين في روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا