تغريم أبوي الأطفال المدخنين في روسيا

سيتحمل أبوا الأطفال القاصرين المدخنين مسؤولية إدارية، أي ستفرض عليهما غرامات نقدية.

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جاء ذلك في بروتوكول اجتماع اللجنة الحكومية الخاصة بمكافحة الجنح والذي وقعه وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف.

وشدد البروتوكول على ضرورة إدخال تعديلات في مشروع قانون الجنح الإدارية فيما يتعلق بمسؤولية الأبوين عن تدخين أطفالهما الصغار.

وبموجب البروتوكول فإن إدارة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) الروسية الحكومية، أوكلت إليها مهمة إعداد مشروع القرار بهذا الشأن وإحالته إلى وزارة العدل الروسية لغاية يوم 23 أكتوبر الجاري.

وحسب صحيفة "إزفيستيا" الروسية فإن مجلس الدوما (البرلمان الروسي) سيتبنى عام 2020 صيغة جديدة لقانون الجنح الإدارية ليسري مفعولها بدءا من عام 2021.

يذكر أن نواب برلمان جمهورية أودمورتيا الروسية كانوا قد بادروا في وقت سابق إلى تبني قانون يجعل الأبوين يتحملان مسؤولية إدارية لقاء تدخين أطفالهما القاصرين، وفرض غرامة مالية قدرها 3 آلاف روبل (نحو 50 دولارا) عليهما.

المصدر: نوفوستي