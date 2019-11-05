عقار لعلاج السكري قد يساعد في الإقلاع عن التدخين

زعمت دراسة جديدة أن عقارا يُستخدم عادة لعلاج داء السكري النوع 2 قد يكون مفيدا للمدخنين الذين يحاولون التخلص من إدمان هذه العادة.

ووجد باحثون إيطاليون أن عقار بيوغليتازون- الذي يباع تحت اسم العلامة التجارية Actos- ساهم في تخفيف آثار التخلص من النيكوتين لدى الفئران.

ويمكن لأعراض محاولة وقف التدخين الشاقة، بما في ذلك القلق والتهيج، أن تجعل من الصعب على المدخنين التخلي عن السجائر، حتى لو رغبوا بذلك.

وتأتي العلاجات الشائعة لوقف التدخين مع مجموعة من الآثار الجانبية، بما في ذلك الغثيان والصداع وصعوبة النوم والكوابيس.

وتشير الدراسة الجديدة التي أجرتها جامعة "كاميرينو"، إلى أن البيوغليتازون يمكن أن يساعد المدخنين أيضا على وقف العادة السيئة، مع آثار جانبية أقل حدة.

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ويستهدف العقار مستقبلات نووية تسمى PPARy، الموجودة في مناطق الدماغ المشاركة في إدمان النيكوتين.

وقال الباحثون إنهم شهدوا انخفاضا ملحوظا في شدة الأعراض لدى الفئران التي أعطيت العقار، وأضافوا أنه "يخفف بشكل كبير السلوك الشبيه بالقلق".

وأوضح فريق البحث في مجلة علم الأعصاب، أن متعاطي النيكوتين يواجهون مخاطر أكبر بنسبة 30% للإصابة بمرض السكري النوع الثاني.

وقالوا إن البيوغليتازون قد يساعد المدخنين المصابين بالمرض، على الإقلاع عن التدخين من خلال تقليل الأعراض الجسدية والعاطفية، إلى جانب تخفيف مقاومة الأنسولين.

وفي الأصل، صُمم العقار لتغيير التركيب الجيني للخلايا بهدف تنظيم كمية الجلوكوز في الأنسجة العضلية والكبد.

المصدر: ديلي ميل