دراسة جديدة تدحض أكثر الأساطير شيوعا حول دهون الأوميغا 3

كشفت دراسة جديدة أن الأسماك الدهنية والمكسرات لا تؤثر على الصحة العقلية كما تروج لها العديد من "الأساطير".

وتقول "الأساطير" العالمية السابقة أن دهون الأوميغا 3 تحمل فوائد هامة تخفف القلق والاكتئاب، لكن العلماء في جامعة "إيست أنجليا" يدعون إلى إعادة التفكير بجدية في هذه الفوائد، بعد مراجعتهم 31 تجربة سريرية.

ووجد الباحثون أن الأوميغا 3، يخفض من خطر الاكتئاب بنسبة 1% فقط، كما أنه لا يخفض من القلق.

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وشملت المراجعات دراسات أجريت على أكثر من 41 ألف مشارك، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تمت زيادة المجموعة الأولى من تناول أوميغا 3 من خلال مكملات زيت السمك، فيما حافظت المجموعة الثانية على مستويات الاستهلاك المعتادة.

وبعد نحو 24 أسبوعا، تم قياس التغييرات المحتملة على الصحة العقلية، إما من خلال مؤشرات "أولية" مثل تشخيص الاكتئاب، أو المؤشرات "الثانوية" مثل نوعية الحياة والإجهاد، بناء على الاستبيانات.

وخلصت الدراسة إلى أن دهون أوميغا 3، رغم أنها جيدة لصحة الشخص بشكل عام، إلا أنه لم يكن لها أي تأثير ملموس على الاكتئاب والقلق.

ودعا كبير مؤلفي الدراسة، الدكتور لي هوبر، الأطباء إلى التوقف عن تقديم النصح بشأن دهون أوميغا 3، لمرضى الاكتئاب والقلق، مشيرا إلى أن الدراسة التي شملت معلومات من عدة آلاف من الناس على مدى فترات زمنية طويلة، لم تظهر أي آثار وقائية.

وأضاف أن معظم الدراسات التي تمت مراجعتها، أظهرت تأثيرا ضئيلا للغاية أو معدوما من دهون أوميغا 3 على الاكتئاب أو القلق، ويجب ألا يتم التشجيع عليها كعلاج لهذه الحالات.

وقالت الدكتورة كاثرين دين، المشاركة في الدراسة من كلية العلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة: "يمكن أن تكون الأسماك الزيتية غذاء مفيدا للغاية كجزء من نظام غذائي متوازن، ولكن وجدنا أنه لا توجد قيمة واضحة لدى الأشخاص الذين يتناولون مكملات زيت أوميغا 3 للوقاية من الاكتئاب والقلق أو معالجته".

المصدر: ديلي ميل