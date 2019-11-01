روسيا تشهد انخفاضا بمبيعات الأدوية

أعلن نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، غينادي أونيشينكو، أن مبيعات الأدوية في روسيا انخفضت وذلك لأول مرة منذ عام 2015.

وأضاف أن الروس اشتروا العام الجاري أدوية أقل بـ3.8 مليار عبوة مما هو عليه العام الماضي.

إقرأ المزيد

ويوضح هذا الأمر قلة الروس الذين يصابون بأمراض بسبب خضوعهم للتطعيم.

وقال" لا يصاب الإنسان بالمرض بعد التطعيم. وإن أصيب فبشكل أخف ولا يتطلب كميات كبيرة من الأدوية. أما غالبية السكان فلا يصابون بأمراض أبدا".

وأضاف قائلا:" البالغون الذين لا يمتلكون مناعة قوية نادرا ما يصابون بأمراض، ولا ينفقون أموالا كثيرة لشراء الأدوية".

وقالت وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا، في حديث أدلت به الأربعاء 30 أكتوبر لصحيفة "لايف" الروسية إن عملية تطعيم السكان من الإنفلونزا تجري بنجاح وذلك باستخدام 4 أنواع من اللقاح.

وأعادت، سكفورتسوفا، إلى الأذهان أن عملية التطعيم المجاني لسكان روسيا ضد الإنفلونزا انطلقت في 4 سبتمبر الماضي. وقد خضع لها في الوقت الحاضر نحو 30 مليونا من سكان روسيا. وتعول وزارة الصحة على أن تشمل عملية التطعيم نحو 45% من سكان روسيا.

المصدر: لايف