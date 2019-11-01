اكتشاف السبب الرئيس للرغبة في الكحول

حدد علماء من الولايات المتحدة منطقة الدماغ المسؤولة عن تشكيل العادات السيئة بما فيها الإقبال على المشروبات الكحولية والميل لالتهام الحلويات.

ويفيد موقع MedicalXpress، بأن السلسلة العصبية المكتشفة تنتج المركب الأساسي الذي يؤثر في الاندفاع وهو هرمون تركيز الميلانين (МСН). هذا الهرمون يستخدم الخلايا العصبية لمنطقة المهاد ويرتبط بظهور الشهية والميل لتناول الأدوية.

لقد ظهر من نتائج التجارب التي أجريت على الجرذان المخبرية، أن الاندفاع غير مرتبط بالجوع، فقد بينت إحدى التجارب، كيف يضغط الجرذ على الزر الخاص للحصول على وجبة طعام غنية بالدهون والكربوهيدرات، بعد مضي 20 ثانية فقط من حصوله على الوجبة التي سبقتها، وقد استمر هذا حتى انتهاء الزمن المخصص للتجربة.

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وخيرت الجرذان في تجربة ثانية بين زرين. عند الضغط على الزر الأول تحصل على مكافأة فورية، وعند الضغط على الزر الثاني تنال خمسة أنواع من الطعام ولكن عليها الانتظار 30-45 ثانية. لذلك فضلت الجرذان الضغط على الزر الأول دائما.

أجرى الباحثون مسحا ضوئيا لدماغ هذه الجرذان واكتشفوا أي الخلايا العصبية تختار .МСН. وقد اتضح من هذه العملية أن الخلايا العصبية في الحصين البطني، التي بمساعدة مضادات الدهون تنقل الإشارات إلى الخلايا العصبية داخل الحصين البطني التي تساهم في تكوين العواطف والذاكرة وتحول دون السيطرة عليها.

وبعد هذا الاكتشاف، يخطط الباحثون لدراسة العلاقة بين نظم التحكم بالدوافع والمكافأة، حيث ستساعد هذه النتائج على ابتكار طرق جديدة لعلاج الاضطرابات النفسية المرتبطة بهذه الدوافع.

المصدر: لينتا. رو