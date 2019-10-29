إدمان الهاتف الذكي قبل النوم يفقد رجلا بصره

أصيب رجل صيني بالعمى في إحدى عينيه بعد تعرضه لـ"جلطة العين" أثناء استخدامه لهاتفه الذكي لفترة طويلة في الظلام قبل النوم.

وتقول التقارير إن الرجل المدعو باسم وانغ، فقد بصره مؤقتا أثناء ممارسة بعض الألعاب على جهازه مع إطفاء الأنوار في الغرفة.

وقام الأطباء في مدينة شيان بمقاطعة شنشي في الصين، بتشخيص حالة وانغ بأنها انسداد الشريان المركزي لشبكة العين، وتحدث هذه الحالة، المعروفة أيضا باسم "جلطة العين" بسبب انسداد أو تضييق الشرايين التي تنقل الأكسجين إلى شبكة العين، وهي حالة تؤثر على 1% من السكان.

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لكن الأطباء في الولايات المتحدة شككوا في تشخيص الحالة قائلين إن "جلطة العين" تحدث عادة لدى كبار السن الذين يعانون من مشكلات في القلب، وقالوا إنه من المحتمل أن يكون المريض أصيب بالصداع النصفي العيني أو كما تعرف بالشقيقة الشبكية، وهو فقدان مؤقت للرؤية بسبب التشنجات في الأوعية الدموية في شبكية العين أو خلف العين.

وقال جراح الشبكية في مستشفى نيويورك الدكتور غاريث ليما: "لإثبات حدوث جلطة في العين، يجب أن تكون هناك أدلة، التشخيص يحتاج أسابيع للتأكد من هذا الأمر".

وهذه الأعراض أكثر شيوعا، ويمكن أن تؤثر على الأشخاص عندما يكونون متعبين ويجهدون أعينهم في مكان واحد معين.

وأوضح طبيبه، الدكتور ليو تاو، أن سبب إصابة وانغ بالعمى، كان على الأرجح الإفراط في استخدام هاتفه الذكي الذي وضع ضغوطا مبالغة على الرؤية لديه.

وادعى تاو أن نحو 20 مريضا جديدا كل شهر تقريبا يزورون عيادته بسبب أعراض مشابهة، وصفها بأنها وباء متزايد.

واعترف وانغ، الذي لم يكشف عن عمره بعد، في تصريح لصحيفة South China Morning Post بأن لديه عادة اللعب بالهاتف في الظلام في وقت متأخر من الليل، ولفترات طويلة، وأنه كان يستخدم عينه اليمنى في غالبية الأوقات للنظر في هاتفه.

المصدر: ديلي ميل