ابتكار "ذكي" يخلص الرجال من "إحراج كبير" في علاج العقم!

ابتكر خبراء في الخصوبة تطبيقا للهاتف الذكي يمكّن الرجال من التحقق من عدد الحيوانات المنوية وجودتها لديهم وهم في بيوتهم.

وباستخدام جهاز مرتبط خاص، يعرض البرنامج المبتكر فيديو مباشر لعينة من الحيوانات المنوية، ويقدم اختبارا يعمل على تحسين فرص الحمل (كما يزعم مصمموه) في غضون 90 يوما.

ويستخدم ExSeed، المطور في الدنمارك، البرنامج نفسه الموجود في عيادات الخصوبة. ويحلل الأسباب الأكثر شيوعا لعقم الرجال- انخفاض عدد الحيوانات المنوية وقلة حركتها.

ويقول المؤسس المشارك، مورتن أولستيد، إنه في حين تواجد تطبيقات منزلية لمساعدة النساء على الحمل، هناك خيارات قليلة للرجال، الذين غالبا ما يشعرون بالحرج لطلب المشورة الطبية.

واستطلعت الشركة آراء 1000 رجل تتراوح أعمارهم ما بين 25 و54 عاما في بريطانيا، ووجدت أنه في حين أن 43% من الرجال كانوا قلقين بشأن خصوبتهم، فإن 18% فقط أرادوا الخضوع للاختبار، و5% منهم فقط خضعوا للاختبار بالفعل.

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وقال أولستيد: "اعتقدنا أنه من خلال ExSeed، يمكننا إنتاج جهاز طبي عالي الجودة، من شأنه أن يخلق وعيا لدى الرجال حول العقم، ويساعد في علاج وصمة العار وإزالة العبء عن النساء لإجراء الفحص أولا".

واستُخدم ExSeed بالفعل من قبل أكثر من 100 رجل في الدنمارك، مع وجود 7 حالات حمل أبلغ عنها حتى الآن.

والآن، تخطط الشركة لإطلاق تجربة بريطانية على أمل أن يكون ExSeed، الذي يكلف حاليا 150 جنيها إسترلينيا مقابل الجهاز وإجراء 5 اختبارات، ربما ستكون متاحة في الهيئة الوطنية للصحة في المستقبل.

ولاختبار الحيوانات المنوية باستخدام ExSeed، يضع الرجل عينة على شريحة زجاجية مقدمة، ثم يدرجها في جهاز خاص ويضعها تحت كاميرا هاتفه الذكي، ما يتيح له رؤية عينته في الوقت الفعلي.

وباستخدام خوارزميات مبرمجة مسبقا، يعالج تطبيق ExSeed معلومات الفيديو ويحدد جودة الحيوانات المنوية وحركتها، في محاكاة للعملية التي تتم في مختبرات الخصوبة.

ويقدم التطبيق نتيجة فورية وتوصيات مخصصة حول كيفية تحسين جودة الحيوانات المنوية والصحة العامة. وسيظهر الاختبار مدى فعالية التغييرات بعد 90 يوما.

وتظهر الأبحاث أن الرجال يمكنهم فعل الكثير لتحسين خصوبتهم، مثل الإقلاع عن التدخين وتقليل استهلاك المشروبات الكحولية والوجبات السريعة.

المصدر: ديلي ميل