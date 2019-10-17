رياضي محترف يتحدث عن سر تحقيق اللياقة البدنية

يعاني معظم الناس من صعوبة اتباع نمط حياة صحي في كثير من الأحيان، كما أن معرفة أفضل نظام غذائي يمكن اتباعه، ليست بالأمر السهل.

وفي حديث أجراه مع موقع "إكسبريس"، قدّم الرياضي المحترف، جيك بوليدري، لاعب كرة الركبي، نصائح تتعلق بخطة ممارسة التمارين الرياضية والنظام الغذائي، الذي يجب اتباعه لتحقيق النتائج المرجوة والوصول إلى الجسم المثالي.

وقال جيك إن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، يمكن أن يساعد في الحفاظ على الرشاقة.

ومن أجل ذلك، يحتاج الناس إلى الجمع بين خطة الأكل الصحي وممارسة التمارين المنتظمة.

واستطرد جيك موضحا: "أن تناول الغذاء المناسب في الوقت المناسب، أمر مهم حقا بالنسبة لي. كنت أحاول دائما الحصول على 30 غراما على الأقل من الألياف يوميا".

وتحدث لاعب الركبي عن سبب أهمية البروتين في محاولة الحفاظ على اللياقة البدنية، حيث قال: "أحاول تناول نحو 200 غرام من البروتين يوميا. وعادة ما يكون لدي ما بين 30 إلى 40 غراما من البروتين في كل وجبة، ويجري تضمين الزيادة في الوجبات الخفيفة".

إقرأ المزيد

وعلى الرغم من أن أسلوب حياته النشط يعني أن جيك يتناول المزيد من البروتين، أكثر مما يحتاج إليه الكثير من الناس، فقد أوضح أهمية تناول الأطعمة المناسبة بالنسبة للجميع.

وقال: "إن أفضل نصيحة يمكنني تقديمها هي فهم الأساسيات الضرورية لكافة المجموعات الغذائية وما تقدمه لك بالفعل. ربما يكون من الأفضل الابتعاد عن أي نوع تجري معالجته، أو الأطعمة التي لا توفر لك أي شيء من منظور التغذية".

إذن، ما الأطعمة التي يتناولها اللاعب الرياضي؟

قال بوليدري: "أنا عاشق للتونة واللبن الحلو، مع إضافة بعض البطاطا المهروسة الحلوة أو شيء مشابه. ثم اتبع هذا ببعض الفطائر المنزلية (بانكيك) مع العسل والموز".

وعند إضافة البروتين إلى نظام غذائي، من الجيد إضافة الأطعمة الكاملة والطبيعية أيضا، كما أن تناول وجبة واحدة من البروتين (بحجم قبضة اليد)، ونوعين من الخضار على الأقل في كل وجبة، سيساعد على بناء بنية جسدية صحية مع الحفاظ على اللياقة البدنية.

المصدر: إكسبريس