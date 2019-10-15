خبراء التغذية يكشفون سر "ديمومة الشباب"

يحتفظ الإيطاليون بـ "شباب دائم" فما سر طول أعمارهم؟ ولماذا تحتل إيطاليا مرتبة متقدمة بين الدول في هذا المجال؟ حيث متوسط عمر الرجال 81 سنة والنساء 85 سنة.

للإجابة عن كل ذلك يفيد موقع Lecco Notizie بأن خبراء التغذية الإيطاليون ينسبون سبب احتفاظ مواطنيهم بـ "شباب دائم" وارتفاع متوسط أعمارهم إلى النظام الغذائي الصحيح المتبع في بلادهم والمتميز بجودة المواد الغذائية.

فقد اتضح أن الإيطاليين يهتمون جدا بنوعية المواد الغذائية التي يتناولونها، ونظامهم الغذائي غني بالبروتينات وفيتامينات A و E وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة. إضافة لهذا لا يفرطون في تناول المشروبات الكحولية ولا الغازية المحلاة ولا يدخنون ويفضلون تحضير طعامهم من المواد الأولية المحلية.

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واستنادا إلى هذا، ينصح خبراء التغذية، كل من يرغب بالحفاظ على نضارة جسمه وإطالة عمره، ولا يريد مواجهة الموت المبكر، أن يتناول ما لا يقل عن 1.1 غرام من البروتينات لكل كيلوغرام من وزنه، للحفاظ على الكتلة العضلية في الجسم. كما ينصحون بتناول المنتجات الغذائية والخضروات الغنية بحمض الفوليك.

ويؤكد خبراء التغذية، على ضرورة تناول وجبة الإفطار، وتناول حفنة من المكسرات وقدح عصير الغريب فروت الأحمر الطازج.

ووفقا لهم، هذه المواد تسمح للجسم بالحصول على الكمية اللازمة من فيتامين С والأحماض الدهنية "أوميغا-3" والكالسيوم ومضادات الأكسدة والأملاح المعدنية.

المصدر: نوفوستي