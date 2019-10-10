هل يعالج النظام الغذائي الصحي اعتلالا عقليا خطيرا؟

يصادف يوم 10 أكتوبر من كل عام، اليوم العالمي للصحة العقلية، التي يحاول الباحثون من خلال دراساتهم المختلفة تسليط الضوء عليها بشكل أكبر وزيادة الوعي بمخاطرها.

وفي هذا الإطار، كشفت دراسة أسترالية جديدة عن حل بسيط وغير متوقع لمكافحة أخطر اعتلال عقلي على المجتمعات الحالية.

ووجدت الدراسة، التي أجرتها جامعة ماكواري، أن التحول إلى نظام غذائي صحي قد يساعد على انتشال الناس من أعماق الاكتئاب في أقل من شهر.

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ونظر الباحثون في بيانات 76 طالبا جامعيا يعانون من الاكتئاب، تتراوح أعمارهم بين 17 و35 عاما، وكان معظمهم ممن تتكون وجباتهم اليومية من الأطعمة المصنعة والسكر والدهون المشبعة.

ووجدوا أن منح المشاركين المزيد من الفواكه والخضروات والأسماك واللحوم الخالية من الدهون، أدى إلى تحسن كبير في مزاجهم بعد ثلاثة أسابيع فقط.

ويقول الباحثون إن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، تغذي الدماغ وتقلل من الالتهابات و"الإجهاد الداخلي" المرتبط بالاكتئاب.

وتعد الدراسة التي أجرتها جامعة ماكواري في أستراليا، الأحدث في مجموعة كبيرة من الدراسات التي تربط بين اتباع نظام غذائي جيد وصحة نفسية محسّنة.

ووجدت الدراسة عقب 21 يوما من التجارب، أن المشاركين الذين غيروا نظامهم الغذائي إلى نظام صحي انخفض لديهم متوسط درجات الاكتئاب من 7.2 إلى 4.4 وهو معدل صحي.

كما توصلت النتائج إلى أن هذه المجموعة انخفضت لديها مستويات القلق من 6.3 إلى 3.4، كما انخفض الإجهاد لديهم من 7.7 إلى 4.8.

بينما ظلت درجات الاكتئاب والقلق والإجهاد كما هي، لدى المجموعة التي اتبعت نظاما غذائيا عاديا.

المصدر: ديلي ميل