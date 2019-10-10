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ما هو تأثير الفطر في تطور السرطان؟

الصحة

ما هو تأثير الفطر في تطور السرطان؟
Globallookpress McPHOTO/M. Begsteiger
الفطر يخفض خطر تطور سرطان البروستاتا
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اكتشف علماء جامعة توهوكو اليابانية، أن تناول الفطر "المشروم" بانتظام، يخفض من خطر تطور سرطان البروستاتا.

وتابع علماء الجامعة الحالة الصحية لأكثر من 36 رجلا أعمارهم 40-79 سنة خلال فترة زمنية طويلة. وقد طلب منهم العلماء الإجابة عن الأسئلة المدونة في استمارة الاستبيان بشأن نمط الحياة، والنظام الغذائي وهل يتضمن الفطر أم لا، وأيضا النشاط البدني والعادات السيئة.

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وأظهرت نتائج الدراسة، أن تناول الفطر بانتظام وبصورة دورية يخفض خطر تطور سرطان البروستاتا، وخاصة لدى من تجاوزت أعمارهم 50 سنة، ونظامهم الغذائي من اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه.

ويشير شو تشانغ الأستاذ المساعد في جامعة توهوكو في معرض تعليقه على نتائج الدراسة، إلى أن الفطر هو مصدر مهم للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

المصدر: نوفوستي

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