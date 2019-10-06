درهم وقاية خير من قنطار علاج.. نصائح لتجنب الإصابة بالإنفلونزا!

نشرت الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك مجموعة من التوجيهات والنصائح، ودعت المواطنين إلى اتباعها لتجنب الإصابة بمرض الإنفلونزا.

ودعت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، المواطنين إلى أخذ اللقاحات ضد الإنفلونزا في الوقت المناسب، وعدم الاحتكاك بالأشخاص الذين يحملون علامات الإصابة بالمرض.

وأكدت الهيئة على أهمية تنظيف الأنف، وغسل اليدين بالصابون، خاصة بعد العودة من الشارع واستخدام وسائل النقل العمومية.

ونصحت الهيئة كذلك بتهوية الغرف باستمرار وترطيب الهواء داخل المساكن، وأكدت على أهمية اتباع نظام حياة سليم وتغذية متوازنة، والقيام بتمارين رياضية والنوم ساعات كافية.

المصدر: نوفوستي