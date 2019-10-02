في حالة طبية نادرة.. رجل يشعر بالسكر الدائم بسبب بكتيريا معوية

كشف موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، عن حالة طبية نادرة لمريض صيني مصاب بشعور دائم بالسكر، وتضرر حاد في الكبد دون أن يتناول أي نوع من الخمور.

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وأفاد بحث نشر حديثا في مجلة "Cell Metabolism" الطبية بأن هذه الحالة الغريبة تعرف بـ "متلازمة التخمر الذاتي"، وتحدث عندما يحوّل الجسم الأغذية التي تحتوي على نسب عالية من السكر والكربوهيدرات إلى كحول تسبب التسمم.

وربط الأطباء في السابق بين متلازمة التخمر الذاتي وكمية الخميرة المفرطة الموجودة في الأمعاء، إلا أنه وبعد فحص المريض الصيني تبين أن أمعاءه لا تحتوي على الخميرة، ويوجد مكانها بكتيريا "الالتهاب الرئوي كليبسيلا" التي تنتج نسبة كبيرة من الكحول بالجسم.

وقال الباحث الطبي جينغ يوان "لقد فوجئنا بكمية الكحول التي يمكن لهذه البكتيريا إنتاجها"، مضيفا أنه وإلى غاية الآن "لا نفهم ما هي العوامل التي تجعل شخصا ما أكثر عرضة لبكتيريا الالتهاب الرئوي كليبسيلا، وهذا ما نريد اكتشافه في خطوتنا القادمة".

المصدر: "فوكس نيوز"