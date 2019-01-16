مرض نادر يضع امرأة على حافة الجنون! (صور)

نقلت امرأة من مدينة ألباكركي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية إلى مستشفى الأمراض العقلية، بسبب أعراض غير عادية لمرض نادر.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست، أن لورينا غوتيريز البالغة من العمر 39 عاما بدأت تعاني فجأة من الهلوسة وجنون الارتياب. وكانت المرأة مقتنعة بأنها كانت ملاحقة بواسطة كاميرات مراقبة مخفية. وعانت من تشنجات عدة مرات في اليوم الواحد.

Mother suffered delusional symptoms when her immune system attacked her brain: Lorina Gutierrez, 39, from Albuquerque, New Mexico, became aggressive and paranoid, as well as weak and unwell, because of a condition called autoimmune encephalitis in which… https://t.co/dLLiN4rwFtpic.twitter.com/zMkqSqAi0R — RushReads (@RushReads) 14 января 2019 г.

وقال زوج لورينا: "لم تستطع النوم وكانت ترطن أثناء حديثها، وتكرر: علينا الهرب من هنا، علينا الخروج".

وقرر الزوج في نفسه أن جسد زوجته مسكون بالشياطين، لذلك سكب عليها الماء المقدس ليخلصها من الشياطين ولكن دون نتيجة، فأخذها إلى طبيب الأمراض النفسية. وشخص الخبير النفسي حالة لورينا بالاكتئاب أو بانهيار عصبي.

إقرأ المزيد

ونقلت المرأة إلى مستشفى الأمراض النفسية، بعد أن هاجمت زوجها. وبعد أسبوع، نقلت إلى مستشفى عادي، وتم تشخيص حالتها بأنها مصابة بورم في المبيض يبلغ قطره 15 سنتيمترا.

وتوضح أيضا أنها تعاني من مرض نادر، هو التهاب الدماغ بأضداد المستقبلات "NMDA"، الذي يرتبط عادة بأورام المبيض ومن عوارضه الذهان والهلوسة.

وبسبب المرض، لم يعد باستطاعة لورينا التحدث أو المشي، وكانت بحاجة للمساعدة حتى في تناول الطعام.

وبعد شهرين من العلاج، بدأت المريضة بالشفاء وعاد الهدوء إليها واختفت التشجنات والمشكلات "العقلية". وتمكنت المرأة في نهاية المطاف من مغادرة المستشفى وعادت إلى حياتها الطبيعية، لكن الأطباء حذروها من الانتكاس الذي يمكن أن يحصل.

المصدر: لينتا. رو