طريقة سهلة للتخلص من السكري

اكتشفت مجموعة من العلماء في جامعة كامبريدج البريطانية، طريقة سهلة لمكافحة مرض السكري من النوع الثاني.

للتخفيف من حدة المرض ومكافحته، غالبا ما تستخدم حمية غذائية، منخفضة النشويات، ولكن يمكن أيضا رفع حساسية الأنسجة تجاه الأنسولين، بواسطة تخفيض وزن الجسم بنسبة 10٪ على مدار خمس سنوات.

وقالت مجلة Science Alert، إنه شارك في الدراسة، 867 شخصا تراوحت أعمارهم بين 40 و69 عاما، وجميعهم مصابون بالسكري من النوع الثاني. تلقى قسم منهم، العلاج الطبي المعتاد، بينما خضع الباقون للعلاج الطبي وفقا للطريقة الجديدة، إلى جانب مراقبة الأطباء ومشورتهم. في نهاية فترة الخمس سنوات، لوحظ الشفاء لدى 257 من الخاضعين للعلاج (30 في المئة من جميع المشاركين).

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وخلال ذلك، كان لدى الأشخاص الذين فقدوا 10% من وزنهم، ضعف فرص الشفاء أو تخفيف حدة المرض، من تلك المتوفرة لدى أولئك الذين لم يتغير وزنهم طوال فترة التجربة. وفي هذه الحالة، لم يكن من الضروري الالتزام بنظام غذائي صارم أو ضبط نمط الحياة بشكل قاس.

المصدر: لينتا رو