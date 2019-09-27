كيف يمكن لأربع ليال فقط من النوم السيء أن تكسبك وزنا زائدا؟

توصلت دراسة جديدة إلى أن أربع ليال فقط من النوم السيئ يمكن أن تغير الطريقة التي يخزن بها الجسم الدهون وتزيد خطر السمنة.

إقرأ المزيد

ويشير الباحثون إلى أن الحرمان من النوم، يجعلنا نشعر بأننا أقل شبعا حتى بعد تناول وجبة عشاء غنية بالدهون.

ويقول الفريق من جامعة ولاية بنسلفانيا إن تناول وجبات ذات سعرات حرارية عالية بعد الحرمان من النوم، أدى إلى ارتفاع مستويات الإنسولين في الجسم، ما يساعد على تخزين الدهون، وبالتالي زيادة الوزن.

وجندت الدراسة الجديدة 15 رجلا من الأصحاء في العشرينات من العمر، حيث أمضى المشاركون أسبوعا واحدا يحصلون خلاله على 10 ساعات من النوم بمنازلهم، ثم أمضوا 10 ليال في مركز الأبحاث السريرية في ولاية بنسلفانيا.

وفي الليالي التي أمضاها المشاركون في المختبر، حصلوا على عشاء غني بالسعرات الحرارية يحتوي على الفلفل الحار والمعكرونة.

وبعد ذلك، طُلب منهم ألا يناموا أكثر من 5 ساعات كل ليلة، لمدة 4 ليال متتالية. وأخذ الباحثون عينات دم من الرجال، ووجدوا أن الحرمان من النوم أدى إلى ارتفاع مستويات الإنسولين، وهو الهرمون اللازم لنقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا.

إقرأ المزيد

وهذا يؤدي إلى التخلص من الدهون من الجسم بسرعة أكبر، وبالتالي فإن نقص الطاقة يستدعي تناول المزيد من الطعام الزائد عن الحاجة، ما يترتب عنه تخزين الدهون كطاقة زائدة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وقالت المؤلفة الرئيسية كيلي نيس، طالبة دراسات عليا سابقة في جامعة ولاية بنسلفانيا: "التعرض للنوم القصير، قد يزيد من خطر الإصابة بالسمنة أو السكري أو غيرها من الأمراض الاستقلابية".

ويشير فريق البحث إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من التوعية من قبل الأصباء بشأن مخاطر عادات النوم السيئة.

المصدر: ديلي ميل