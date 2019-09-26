البيرة أكثر المشروبات الكحولية شعبية في روسيا

أفادت قناة "إر تي" التلفزيونية الفضائية الروسية نقلا عن بوابة "تاكسكوم" الإلكترونية بأن البيرة تعتبر اليوم أكثر مشروب كحولي في روسيا شعبية.

وذلك بعد معالجة ما يزيد عن 15 مليار فاتورة في المتاجر التي تبيع المشروبات الكحولية.

وتتضمن قائمة أكثر المشروبات الكحولية شعبية البيرة والنبيذ والفودكا والكونياك ومشروب التفاح الغازي.

وتضمنت تلك القائمة عام 2018 الشمبانيا أيضا، لكن مشروب التفاح حل محلها عام 2019.

إقرأ المزيد

فيما يتعلق بالمشروبات غير الكحولية تصدر التصنيف الماء وأتى بعده العصير ومشروب الخبز (كفاس) والمياه المعدنية والمشروبات المحفزة.

وكان الخبراء في مركز الطب الاحترازي للبحوث العلمية قد قاموا في وقت سابق بحساب أقل جرعة للكحول لا يلحق تناولها ضررا جديا بصحة الإنسان واتضح أن تلك الجرعة تعادل 900 ميلي لتر من البيرة للرجال و200 ميلي لتر من النبيذ للنساء يوميا.

فيما أعلن الخبير في أمراض النفس والإدمان على الكحول والمخدرات، يفغيني بريون، في وزارة الصحة الروسية أنه لا توجد جرعة آمنة للكحول.

المصدر: نوفوستي