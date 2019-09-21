اكتشاف سبب مرض غامض في الكبد

اكتشف علماء من الصين أسباب مرض الكبد الدهني غير الكحولي، الذي يتميز بتراكم الدهون في كبد الإنسان غير المدمن على الكحول، وتبين أنه نوع من البكتيريا.

يفيد موقع MedicalXpress، بأن الباحثين اكتشفوا وجود أحياء مجهرية لدى 60 مريضا يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وكان العلماء قد اكتشفوا لأول مرة علاقة بين الاضطرابات والبكتيريا لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة "الجعة الذاتية" auto-brewery syndrome التي بسببها يصبح الشخص ثملا بعد تناوله طعاما يحتوي على السكر. يحصل هذا عادة بسبب الخميرة التي تصيب الأمعاء وتنتج الكحول. ولكن في حالة مرض الكبد الدهني غير الكحولي كانت نتائج التجارب التي أجريت على الخميرة سلبية.

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ولكن بعد تحليل براز المرضى اكتشف الباحثون وجود عدة سلالات من بكتيريا Klebsiella pneumonia التي تنتج الكحول أكثر من المعتاد، في أمعائهم. بعد ذلك درس الباحثون الأحياء المجهرية الموجودة في أمعاء 43 مريضا و48 شخصا سليما، واكتشفوا أن في أمعاء 60% من المرضى توجد بكتيريا تنتج الكحول بنسبة عالية ومتوسطة، في حين كانت هذه البكتيريا لدى 6% فقط من الأصحاء.

واستنادا إلى هذه النتائج بدأ الباحثون بإعطاء طعام يحتوي على بكتيريا Klebsiella pneumonia للفئران المخبرية مدة ثلاثة أشهر، ولاحظوا أنه بعد مضي الشهر الأول تطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي لدى الفئران، وبعد شهرين ظهرت الندب على كبدهم، التي تشير إلى إصابة الكبد بأضرار. ولكن عند علاجهم بالمضادات الحيوية تحسنت حالتهم.

المصدر: لينتا. رو