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أطباء كندا يعلنون عن أول "كارثة" سببتها السجائر الإلكترونية

الصحة

أطباء كندا يعلنون عن أول
Globallookpress Cindy Yamanaka/ZUMAPRESS.com
تسجيل أول حالة مرضية سببها السجائر الإلكترونية
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أعلن أطباء كنديون عن تشخيص إصابة تلميذ من مدينة لندن بمحافظة أونتاريو بمرض خطير في الجهاز التنفسي نتيجة التدخين اليومي للسجائر الإلكترونية.

ووفقا لقناة CTV التلفزيونية، هذه هي أول حالة مرضية تشخص في كندا سببها تدخين السجائر الإلكترونية، وقد تم وضع المريض في غرفة الإنعاش.

يقول الدكتور كريستوفر ماكي، يدخن هذا التلميذ يوميا السجائر الإلكترونية ولم تكن له أي مشاكل صحية أخرى، "ليس هناك أسباب أخرى... المشكلة الوحيدة التي اكتشفناها هي أنه يدخن يوميا السجائر الإلكترونية. وحسب معلوماتنا هذه أول حالة مرضية تسجل في كندا سببها تدخين هذه السجائر".

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وقد أعلنت سلطات محافظة أونتاريو في نفس اليوم عن بداية متابعة تأثير تدخين هذه السجائر في الصحة. كما أصدرت وزيرة الصحة في المحافظة كريستين إليوت، أمرا يلزم جميع المستشفيات العامة في المحافظة، تقديم بيانات إحصائية عن أمراض الرئة المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه في الولايات المتحدة تم تسجيل سابع وفاة بسبب تدخين السجائر الإلكترونية. يحتمل أن يكون سبب المرض هو الزيت مع فيتامين Е. اكتشف خبراء إدارة الغذاء والدواء (FDA)، هذه المادة في خليط مع القنب الهندي في السجائر الإلكترونية التي يدخنها المرضى. ولكن وزارة الصحة تشير إلى أنه من السابق لأوانه اعتبار ذلك استنتاجا نهائيا.

المصدر: نوفوستي

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