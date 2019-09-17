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دراسة جديدة تدحض أسطورة شائعة عن علاقة الشخير بالنوم

الصحة

دراسة جديدة تدحض أسطورة شائعة عن علاقة الشخير بالنوم
Globallookpress Felix Hörhager
دراسة جديدة تفضح أسطورة شائعة عن علاقة الشخير بالنوم
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كشفت دراسة كندية جديدة أجريت على 74 شخصا أن الشخير لا يؤدي إلى ليلة نوم سيئة أو يسبب التعب في اليوم التالي كما كان يعتقد سابقا.

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وكان لدى المتطوعين جهاز يحتوي على ميكروفون صغير لتسجيل عدد مرات الشخير، وفي اليوم التالي، طُلب منهم جميعا تقييم مدى شعورهم بالنعاس.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين يشخرون كثيرا لم يكونوا أكثر تعبا من بقية المشاركين، ولم يؤثر الشخير أيضا على عدد الساعات التي ينامون فيها أو عدد مرات استيقاظهم.

وتم استبعاد المشاركين الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي النومي  من الدراسة التي أجراها معهد تورونتو لإعادة التأهيل في كندا.

ويؤدي اضطراب النوم الخطير، والذي يعد الشخير أحد أعراضه، إلى توقف التنفس بشكل مؤقت أثناء النوم.

وقال الباحث البارز في الدراسة، هشام الشاعر، إن الشخير "لا يرتبط بالنوم السيء ما دام الشخص لا يعاني من انقطاع التنفس الانسدادي النومي ".

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وأوضح الدكتور هشام وزملاؤه أن الدراسات السابقة لا تميز بين "الشخير البسيط" وأولئك الذين يعانون من انقطاع التنفس الانسدادي النومي (OSA).

ويحدث انقطاع التنفس الانسدادي النومي عندما تضيق الممرات الهوائية أثناء النوم، وينقطع التنفس الطبيعي، ويمكن أن يكون لهذه الحالة تأثير كبير على نوعية الحياة، حيث وجدت دراسات عديدة ارتباطها بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والسكتة الدماغية وحوادث السيارات نتيجة النعاس أثناء النهار.

ولكن كان هناك نقص عموما، في البحوث حول الشخير البسيط، ما دفع فريق مختبر أبحاث النوم التابع لمعهد تورنتو لدراسته.

المصدر: ديلي ميل

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