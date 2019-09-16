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أخصائي أمراض القلب يكشف وضعية النوم الخطرة

الصحة

أخصائي أمراض القلب يكشف وضعية النوم الخطرة
Globallookpress CHROMORANGE / Bilderbox
النوم جلوسا خطر على الصحة
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أعلن فاليري سادوفوي، كبير أطباء القلب في شبه جزيرة القرم، أن النوم على أحد الجانبين مضر للعمود الفقري والنوم على البطن يسبب ارتفاع الضغط الداخلي فيها.

ووفقا له، تعتبر وضعية النوم على الظهر مثالية، وأن النوم جلوسا هي الأخطر على الإطلاق.

وقال مؤكدا، "وضعية النوم "جلوسا" تؤثر سلبا في القلب لأنها ترفع الضغط الداخلي في البطن، ما يسبب التورم، وهذا يؤدي إلى توسع الأوردة والتخثر".

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إضافة لهذا تحدث أخصائي القلب عن فائدة النوم نهارا، مشيرا إلى أنه يساعد في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويمنح الشخص حيوية إضافية.

وينصح الخبير سادوفوي، بالنوم 8 ساعات يوميا قدر الإمكان.

المصدر: نوفوستي

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