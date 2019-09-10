فيديو مروع يكشف نموا هائلا لـ"الفطريات" في أذن امرأة

يظهر مقطع فيديو مروع نمو العشرات من "الفطريات" في أذن امرأة عانت من ألم حاد في أذنيها.

وذهبت المرأة، التي لم تكشف عن هويتها، إلى طبيبها في مقاطعة "ديان بيين"، فيتنام، لمعرفة سبب الألم.

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واستخدم الطبيب منظارا لفحص قناة الأذن، حيث كشف عن وجود العشرات من أنواع سوداء، تشبه الفطر، ما دفعه إلى إزالتها بسرعة اعتقادا منه أن أذن المريضة مصابة بعدوى ناتجة عن "بكتيريا ضارة".

وتقلل البكتيريا الضارة من عدد "الأنواع الجيدة" في الأذن الخارجية للفرد، التي تساعد في محاربة الفطريات.

وفي حديثه مع MailOnline، قال ديفيد بوودلر، أخصائي الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى لندن بريدج، إن نمو "الفطريات" في قناة الأذن ينجم عن "عدوى عادية في الأذن، تسمى "الرشاشية السوداء"".

ويُقال إن "الرشاشية" مسؤولة عن 9 من كل 10 إصابات فطرية.

وقال الدكتور بوودلر إن العدوى الفطرية تحدث غالبا عندما يحاول الأطباء علاج الإصابة البكتيرية بالعقاقير، عن طريق الفم بدلا من قطرات الأذن.

تجدر الإشارة إلى أن التهابات الأذن الفطرية، المعروفة طبيا باسم otomycosis، تختلف في شدتها. ويمكن أن تشمل الأعراض ضعف السمع وكذلك إفرازات أو احمرار أو ألم. وقد تحدث الالتهابات عندما لا يكون هناك ما يكفي من شمع الأذن، وهي طريقة يعتمدها الجسم لحماية قناة الأذن.

المصدر: ديلي ميل