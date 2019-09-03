ما الذي يسبب تمزق قلب إنسان سليم؟

يعتقد الكثيرون بأن تمزق القلب يمكن أن يحدث فقط نتيجة الإجهاد المرهق أو الهلع والخوف الشديد. ولكن في الواقع تمزق القلب ينتج عن احتشاء عضلة القلب.

يمكن أن يكون التمزق داخليا أو خارجيا، وفي بعض الحالات يحدث تمزق كامل للقلب.

الخوف- أسطورة

يعتقد البعض أن انفجار القلب يمكن أن يحصل نتيجة الخوف الشديد. ولكن إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة فلن يحدث هذا له أبدا. عمليا الإنسان المتطور جسديا نسبيا يتحمل الإجهاد بهدوء، حيث قد يرتفع عنده ضغط الدم أو تزداد ضربات القلب.

ولكن إذا كان الشخص كسولا وقليل الحركة والنشاط البدني، فإن زيادة افراز الأدرينالين يمكن أن يسبب احتشاء عضلة القلب يرافقه تمزق جدار القلب الوسطي.

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حادث مأساوي- على الرغم من أن احتشاء عضلة القلب هو السبب الرئيس لتمزق القلب، إلا أن هناك حالات أخرى تؤدي إلى الوفاة. فمثلا يمكن أن يتمزق جدار القلب الوسطي عند توجيه الملاكم ضربة إلى خصمه في منطقة القلب، أو عندما يرتطم صدر سائق السيارة بالمقود نتيجة حادث مروري أو توقف اضطراري مفاجئ.

سبب وراثي- يمكن أن يحصل تمزق القلب نتيجة تطور شاذ. فمثلا ولد الشخص وفي قلبه منطقة رقيقة، يمكن أن تتمزق تحت تأثير حمولة كبيرة.

المصدر: رامبلر