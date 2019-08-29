متلازمة تململ الساق تقود إلى الانتحار أو إيذاء الذات

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساق لديهم احتمال خطر الانتحار أعلى بنحو ثلاثة أضعاف تقريبا.

ويحتاج الأطباء إلى إيلاء اهتمام خاص بالصحة العقلية للمرضى الذين يعانون من متلازمة تململ الساق، وفقا للعلماء.

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ويسبب هذا الاضطراب العصبي الشائع رغبة لا تقاوم في الحركة، خاصة في الليل، وغالبا ما ترتبط بالشعور بعدم الراحة في الساقين، مصحوبا بأحاسيس أخرى مثل آلام قريبة من الحرقة، وخدر وحكة، ولسعات صغيرة في الأطراف السفلية.

ووجدت الدراسة التي شملت نحو 170 ألف شخص، أن المصابين بمرض متلازمة تململ الساق (RLS) كانوا أكثر عرضة للانتحار أو إيذاء أنفسهم بمقدار 2.7 مرة.

وقال المؤلف المشارك البروفيسور شيانغ غاو، عالم الأوبئة في جامعة ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة: "إن النتائج تشير إلى أن متلازمة تململ الساقين ليست مرتبطة فقط بالظروف البدنية، ولكن بالصحة العقلية أيضا".

وأضاف: "مع انخفاض معدل تشخيص الإصابة وتفاقم معدلات الانتحار، ستكون هذه العلاقة ذات أهمية أكثر فأكثر".

وتابع البروفيسور غاو: "الانتحار هو أحد الشواغل الصحية العالمية ويرتبط بعوامل الخطر المتعددة، بما في ذلك التاريخ العائلي للانتحار، ومحنة الطفولة، وتعاطي الكحول، والاضطرابات النفسية ومشاكل النوم".

وأشار غاو إلى أن بعض الدراسات ربطت الإصابة بمتلازمة تململ الساق بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية وزيادة معدلات الوفيات والبعض الآخر بالاكتئاب والأفكار الانتحارية.

كما أوضح أن السبب الدقيق لارتباط متلازمة تململ الساق والانتحار ما يزال غير معروف حتى الآن، "لكن نتائجنا يمكن أن تساعد في تشكيل البحوث المستقبلية لمعرفة المزيد عن هذه الآلية".

المصدر: ميرور