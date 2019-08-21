وردة يرد على تصريحات صلاح

رد لاعب منتخب مصر لكرة القدم، عمرو وردة، على تصريحات زميله في منتخب "الفراعنة"، محمد صلاح، بشأن "أزمة التحرش".

وقال عمرو وردة، في تصريحات لـ "المصري اليوم" عبر تطبيق "واتس آب" للتعقيب على تصريحات محمد صلاح بشأن أزمته في المنتخب: "مع كامل حبي واحترامي لصلاح، لكني لست بحاجة إلى تأهيل، خاصة أن هناك من يتصيد لي الأخطاء وبشهادة مسؤولي اتحاد الكرة فإن فيديو التحرش ثبت أنه مفبرك".

وأكد وردة أن تصرفاته عادية مثله مثل الكثير من اللاعبين، وأنه لن ينسى دعم زملائه له في المنتخب حتى تم التراجع عن قرار إيقافه.

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وكشف محمد صلاح، في تصريحات لشبكة "سي إن إن الأمريكية"، أنه لم يتدخل لإعادة عمرو وردة إلى معسكر منتخب "الفراعنة" بعد استبعاده منه، خلال منافسات نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

وقال صلاح: "بالتأكيد لم يكن لي دور في عودة عمرو وردة إلى المنتخب، أنا لست قائد المنتخب أو المدير الفني، صدقوني إذا كنت بهذه القوة لغيرت الكثير من الأشياء في الفريق".

وأوضح نجم منتخب الفراعنة في "تغريدة" حول سلوك وتصرفات عمرو، قائلا: "ما قصدت أن أقوله هو أن ذلك حدث من قبل ويحدث الآن، نعم يجب أن يحصل المتحرشون جنسيا على علاج وإعادة تأهيل حتى لا يتكرر الأمر".

المصدر: "almasryplus"