خبراء الصحة.. تخطي هذه الوجبة يعرض حياتنا للخطر

تعد النوبات القلبية من الحالات الصحية المرعبة التي تسبب آلاما حادة في منطقة الصدر عندما يتوقف تدفق الدم إلى القلب كليا أو جزئيا.

ويؤثر النظام الغذائي الذي يتناوله المرضى (مباشرة) على العديد من عوامل الخطر، المرتبطة بأمراض القلب التاجية. ويزيد تناول الأطعمة غير الصحية من نسبة الكوليسترول في الدم، المرتبط بالنوبات القلبية.

وعلى موقعها الإلكتروني، قالت جمعية القلب الأمريكية: "مع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. وفي حال وجود عوامل خطر أخرى، يزداد هذا الخطر أكثر. وما نأكله يؤثر على عوامل يمكن السيطرة عليها، مثل الكوليسترول وضغط الدم والسكري وزيادة الوزن".

وعندما يتعلق الأمر بما يسمى "الوجبة الأكثر أهمية في اليوم"، فإن العديد من الناس يتخطون وجبة الإفطار كليا، ودون قصد، يعرضون أنفسهم لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

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وقال خبراء الصحة إن الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، هم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وكشفت إحدى الدراسات أن الأفراد الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار مطلقا، شهدوا زيادة بنسبة 87% في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور وي بات، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بجامعة Iowa: "أظهر العديد من الدراسات أن تخطي وجبة الإفطار يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم. وتشير الدراسة إلى أن تناول وجبة الإفطار ربما يكون وسيلة بسيطة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية".

ووجدت دراسة أجراها خبراء من جامعة كولومبيا أن تخطي وجبة الإفطار مرتبط بالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم ومخاطر السكتة الدماغية، وكذلك عدم الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن من النظام الغذائي.

المصدر: إكسبريس