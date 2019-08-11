هل النبيذ الأحمر مفيد حقا؟

أعلن رئيس قسم جراحة القلب في مركز فيشنيفسكي التابع لوزارة الصحة الروسية، أن كأسا من النبيذ الأحمر في اليوم لا يخفض خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال فاديم بوبوف، جراح القلب والأوعية الدموية في تصريح لوكالة "نوفوستي"، للحفاظ على صحة القلب يجب اتباع نمط حياتي نشيط ونظام غذائي صحي. وقال "معظمنا يثق أنه يكفي تناول المادة الغذائية اللازمة وتناول كبسولة الدواء المطلوبة، ليصبح كل شيء على ما يرام. ولكن هذا لا يحدث".

وأضاف الخبير، لم يثبت العلماء إلى الآن التأثير الإيجابي للنبيذ الأحمر. وأن الدراسات التي أجريت بمشاركة مرضى، لم تستعرض تأثيره الواضح في القلب. من هذا نستنتج، أنه لا فائدة من تناول النبيذ للوقاية.

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ويذكر أن مجموعة علماء دولية من فرنسا وبريطانيا ، اكتشفت أن الذين يمتنعون عن تناول المشروبات الكحولية أو يتناولون أكثر من 140 غراما من الكحول النقي في الأسبوع، يزداد خطر إصابتهم بالخرف. ووفقا لرأي الباحثين، الكحول قادر على حماية الدماغ، ولكن يجب الأخذ بالاعتبار جميع الأمراض المرتبطة به مثل أمراض الكبد والسرطان.

المصدر: لينتا. رو