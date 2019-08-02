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ما أضرار النوم مع مروحة تعمل؟

الصحة

ما أضرار النوم مع مروحة تعمل؟
Globallookpress
مضار النوم تحت مروحة تعمل
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استعرض أطباء من بريطانيا، أضرار النوم في غرفة بها مروحة تعمل، مثبتة بالسقف أو عمودية، على صحة الإنسان.

تفيد صحيفة Daily Mail ، بأن هناك أشخاصا ينامون في غرف من دون قلق فيها مروحة مثبتة في السقف أو عمودية على الأرض، ويعتبرون أن البرودة التي تأتيهم من هواء المروحة هي أفضل من الهواء البارد الذي تنتجه مكيفات الهواء.

ولكن بالنسبة لأشخاص آخرين قد يسبب لهم النوم في مثل هذه الظروف مشكلات صحية عديدة.

ووفقا للأطباء، يمكن أن يسبب النوم في غرفة فيها مروحة شغالة، تطور نوبات الربو، والسعال الجاف وجفاف العينين وحكة، ما يؤدي إلى ظهور مشكلات في النوم.

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يشير الخبير مارك ريديك، إلى أن "المروحة تحرك الهواء في الغرفة ومعه تيار ذرات الغبار وحبوب اللقاح (حبوب الطلع) التي دائما تكون موجودة في المساكن. فإذا كان الشخص يعاني من الحساسية، أو الربو أو التهاب الأنف التحسسي "حمى القش" فإن هواء المروحة سيخلق له مشكلات عديدة.

كما أنه إذا كانت المروحة تعمل والهواء موجه مباشرة إلى الشخص النائم، فسوف يسبب له تشنجات وآلاما عضلية.

المصدر: ميديك فوروم

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