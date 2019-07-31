مخاطر جديدة لارتفاع درجات الحرارة

اكتشف علماء جامعة نيفادا الأمريكية، أن ارتفاع درجة حرارة الهواء الجوي إلى 40 درجة مئوية، يجعل الأسفلت ساخنا يمكنه أن يسبب حروق من الدرجة الثانية خلال ثوان معدودة.

ويفيد موقع EurekAlert بأن الأطباء حللوا 173 حالة لحروق سببها الأسفلت الساخن في لاس فيغاس خلال خمس سنوات (2013-2017)، وقارنوها مع بيانات درجات حرارة الهواء في الشوارع عند وقوع هذه الحوادث.

ووفقا للخبراء، يمكن أن تصبح الأرصفة الواقعة تحت تأثير مباشر لأشعة الشمس أكثر سخونة من الهواء الجوي، ما يسبب حروقا فعلية خطيرة خلال ثانيتين فقط.

إقرأ المزيد

أكثر من 88% من هذه الحروق حصلت عندما كانت درجة حرارة الهواء الجوي تعادل 35 درجة مئوية وأكثر، وبدأ هذا الرقم يزداد باطراد مع ارتفاع درجات الحرارة أعلى من 40 درجة مئوية، يمكن أن تسخن الأرصفة الواقعة تحت تأثير مباشر لأشعة الشمس إلى 64 درجة مئوية.

يشمل هذا الخطر الأشخاص الذين يعانون من صعوبة الحركة، والأطفال، وكذلك الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث المرور.

المصدر: لينتا. رو