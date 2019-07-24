وجد باحثون بجامعة "جنوب أستراليا" أن الأشخاص الذين يتناولون طعاما حارا (أو الفلفل الحار) يوميا، أكثر عرضة لخطر الإصابة بالخرف.

وفي الدراسة، حلل الباحثون حالة 4582 من البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما، على مدى 15 عاما، مع دراسة نظامهم الغذائي وكذلك مستوى الذاكرة لديهم.

وكشفت النتائج أن المشاركين الذين يتناولون أكثر من 50 غراما من الفلفل الحار يوميا، يعانون من خطر انخفاض الذاكرة بنحو الضعف، بالإضافة إلى ضعف الإدراك.

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وأظهرت الدراسة أيضا أن انخفاض مستوى الذاكرة هذا، كان أكبر لدى عشاق الفلفل الحار من النحفاء.

وقال الدكتور زومين شي، الذي قاد الدراسة: "وجدت الدراسات السابقة أن استهلاك الفلفل الحار مفيد لوزن الجسم وضغط الدم. ومع ذلك، في هذه الدراسة، وجدنا آثارا ضارة للطعام الحار على الإدراك لدى كبار السن".

وكشف تحليل النظام الغذائي للمشتركين أن كلا من الفلفل الحار المجفف والطازج، له تأثير على الذاكرة، ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للفلفل الحلو أو الأسود.

وفي حين أشارت الدراسات السابقة إلى أن الفلفل الحار يسرع عملية الأيض وفقدان الدهون، هذه هي المرة الأولى التي يُربط فيها المكون بوظيفة الإدراك.

ومع ذلك، ما يزال سبب الارتباط المكتشف غير واضح، وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات لشرح الرابط بين الفلفل الحار والخرف.

المصدر: ميرور