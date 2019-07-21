دحض فائدة القهوة في مكافحة السرطان

توصل علماء معهد "كيمر بيرغوفر" للبحوث العلمية في أستراليا إلى استنتاج يفيد بأن تناول القهوة يوميا لا يقلل من خطر تطور مرض السرطان أو الموت بسببه.

وبحسب موقع MedicalXpress، حلل الباحثون بيانات 46 ألف شخص مصاب بالسرطان، بمن فيهم سبعة آلاف توفوا بسببه.

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قارن الباحثون البيانات الوراثية وأنواع الطعام المفضلة مع بيانات تشمل 270 ألف شخص لم يسبق لهم أن أصيبوا بالسرطان.. شملت هذه الدراسة أورام الثدي والمبيض والرئتين والبروستاتا، واكتشف الباحثون أن القهوة لا تؤثر سلبا أو إيجابا بتطور المرض.

ووفقا لرأي العلماء، هناك دراسات تفيد بأن تناول القهوة يخفض من احتمال تطور سرطان القولون، وبالمقابل هناك أيضا بيانات تشير إلى أن الأشخاص الذين يميلون وراثيا إلى تعاطي القهوة، يصابون بمرض السرطان.

هذا الأمر أكد على ضرورة إجراء أبحاث إضافية. وقد بينت نتائج الدراسة الجديدة أن الميل إلى تناول القهوة ليس عامل خطورة وليس طريقة للوقاية من السرطان.

المصدر: لينتا. رو