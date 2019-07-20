3 مشروبات بسيطة تساعد على التخلص من الأرق

يصعب على البعض النوم جيدا خلال أشهر الصيف، مع ساعات النهار الطويلة ودرجات الحرارة المرتفعة، لكن بعض الطرق البسيطة قد تجعلنا نحصل على قسط كاف من الراحة أثناء الليل.

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ويعد النوم جزءا مهما في الحفاظ على صحة الإنسان، ونقصه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة في بعض الأحيان، حيث أنه لا يجعل الشخص يشعر بالغضب فقط، بل إنه يزيد من خطر البدانة وأمراض القلب والسكري.

ويحتاج غالبية الناس إلى نحو 8 ساعات من النوم الجيد في الليلة، حتى يعملوا بشكل جيد طوال النهار، ومن بين إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي الحصول على واحد من المشروبات الثلاثة التالية قبل النوم:

- كوكتيل الحليب بالموز:

يساعد شرب الحليب بالموز قبل النوم على استرخاء العضلات، ما يؤدي إلى نوم مريح في الليل.

وغالبا ما ينصح بشرب الحليب قبل النوم، وقد يكون السبب في ذلك أنه غني بالبروتين، حيث يحتوي على الحمض الأميني "التريبتوفان"، المسبب للنوم.

ويحتاج الجسم للتريبتوفان لإنتاج مادة السيروتونين، وهي ناقل عصبي يستخدم في صنع الميلاتونين، الهرمون الذي يساعد على التحكم في النوم والاستيقاظ.

ولكن، من بين المكونات الإضافية التي يمكن تناولها مع الحليب لجعل المشروب أكثر فعالية، هي الموز، وفقا للخبراء، نظرا لأن الموز يعمل على إرخاء العضلات، إذ أن المغنيسيوم والبوتاسيوم، الموجودين في الفاكهة، يمكن أن يكون لهما آثار إيجابية على النوم والأرق، خاصة لدى كبار السن.

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ويعمل المغنيسيوم في الموز على إرخاء العضلات بشكل طبيعي، في حين أن البوتاسيوم يمكن أن يكون فعالا في علاج متلازمة تململ الساق. هذا بالإضافة إلى احتوائه أيضا على التريبتوفان الموجود في الحليب، وبذلك يكون المشروب فعالا للغاية للحصول على نوم مريح.

-حليب القمر مع الكرز:

حليب القمر الوردي مع الكرز هو ببساطة عصير الكرز الحامض يضاف إليه الحليب الدافئ.

والكرز هو واحد من الأطعمة القليلة التي تحتوي بشكل طبيعي على الميلاتونين، وهو حمض أميني أساسي يساعد على زيادة مستويات السيروتونين في الجسم.

وإلى جانب الميلاتونين، يحتوي الكرز أيضا على التريبتوفان، ووجد الباحثون أن شرب عصير الكرز اللاذع في حليب القمر (وهو مشروب حليب دافئ ممزوج مع إضافات مثل التوابل أو الأعشاب التي تساعد على النوم)، مرتين يوميا لمدة أسبوع، ساعد في زيادة وقت النوم لمدة 90 دقيقة تقريبا بين البالغين الأكبر سنا الذين يعانون من الأرق.

-حليب ممزوج بالكركم:

يملك الكركم فوائد صحية عديدة، حيث أنه يكافح الالتهابات ويوفر إمدادات مضادات الأكسدة، ويمكن اعتماد هذا النوع من التوابل المستخدم على نطاق واسع، في تحسين جودة النوم.

ووجدت الدراسات الأولية التي أجريت على الفئران، أن الكركم يمكن أن يحمي من الأرق فضلا عن خفضه مستويات القلق.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات مزمنة من القلق، قد تكون خصائص الكركم المضادة للالتهابات مفيدة أيضا.

المصدر: إكسبرس