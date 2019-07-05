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ولادة توأم سيامي بقلب واحد!

الصحة

ولادة توأم سيامي بقلب واحد!
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توأم سيامي بقلب واحد
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شهدت ولاية أوديشا الهندية ولادة توأم سيامي (طفلتين) بقلب واحد ولا يعرف الأطباء بعد ما المصير الذي ينتظرهما.

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وذكرت صحيفة "ذي نيويورك بوست"، أن وزن التوأم بلغ لدى ولادتهما 3.8 كيلوغرام، وأنهما تتشاركان بنفس النبض وضغط الدم.

وتخضع الطفلتين السياميتين الآن لجميع الفحوصات اللازمة، لتحديد إمكانية فصلهما رغم أن الأطباء والخبراء لا يعرفون تماما ما الذي ينتظر الطفلتين مستقبلا، لأن لديهما قلب مشترك وهما متقابلتين.

وأوضح البروفيسور ساروج ساثباتي في المستشفى، الذي ولدت فيه الطفلتان، أن "الفصل سيكون مستحيلا تقريبا في مثل هذه الحالات، لأن التوأم متشاركتان بأعضاء حيوية مصيرية وهذا ما يقلل فرص بقائهما على قيد الحياة بعد العملية".

المصدر: ذي نيويورك بوست

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