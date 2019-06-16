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بكتيريا الألبان فعالة في تعزيز المناعة

الصحة

بكتيريا الألبان فعالة في تعزيز المناعة
Globallookpress
بكتريا منتجات الألبان الحمضية تعزز المناعة
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يؤكد علماء من ألمانيا أن المنتجات المخمرة يجب أن تكون ضمن النظام الغذائي للمرء، لأن البكتيريا الموجودة فيها تعزز بفعالية مناعة الجسم.

نشرت مجلة PLOS Genetics العلمية مقالا مع نتائج دراسة أجراها علماء جامعة لايبزيغ التي تفيد بأن بكتيريا منتجات الألبان الحمضية مفيدة جدا لمنظومة مناعة الجسم، حيث اكتشفوا أن البروتين HCA3 يتفاعل بطريقة خاصة مع فعاليتها.

ووفقا لرأي الباحثين هذا الإنزيم هو نسخة متغيرة من البروتين HCA، الذي يوجد في أجسام الثدييات، ومسؤول عن تنظيم الوظائف المناعية ودعم نشاط الخلايا.

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كما أن التفاعل مع بكتيريا منتجات الألبان الحمضية يجعل HCA3 منظما خاصا لعمليات المناعة، حيث يحذر منظومة المناعة من وجود بكتيريا مرضية ويجعلها تكثف نشاطها ومقاومتها. المثير في الأمر هذا البروتين HCA3 موجود فقط في جسم الإنسان والرئيسيات العليا فقط.

تقول كلاوديا شتاوبرت كبيرة الباحثين، "نعتقد أن HCA3 يستخدم في نقل الخصائص المفيدة ومضادات الالتهابات لبكتيريا منتجات الألبان الحمضية الموجودة في أجسامنا". وأضافت، لذلك يجب أن تدرج منتجات الألبان الحمضية في النظام الغذائي.

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