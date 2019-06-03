يقول علماء إن شرب 25 فنجانا من القهوة في اليوم لا يمكن أن يكون أكثر خطورة على صحة القلب من شرب فنجان واحد فقط.

وفي الدراسة الحديثة، قسّم العلماء 8412 بريطانيا إلى مجموعات حسب كمية القهوة المستهلكة في اليوم: فنجان واحد، من واحد إلى 3 فناجين، أكثر من 3 فناجين قهوة، وشرب البعض زهاء 25 فنجانا في اليوم الواحد.

وخضع المشاركون لفحص القلب بالرنين المغناطيسي واختبارات النبض، التي أظهرت أن شرب 5 أو 25 فنجان قهوة في اليوم، لم يكن أسوأ بالنسبة للمستهلكين من شرب أقل من فنجان واحد، حتى عند وضع العمر والوزن ومعدل التدخين في الحسبان.

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وقال الدكتور كينيث فونغ، من جامعة "كوين ماري" في لندن: "على الرغم من الشعبية الهائلة للبن في جميع أنحاء العالم، يمكن أن تؤدي التقارير المختلفة إلى إخافة الناس. وتشير دراستنا إلى أن القهوة ليست سيئة للشرايين كما توضح الدراسات السابقة".

وقال البروفيسور متين أفكيران، المدير الطبي في BHF، إن الدراسة "تستبعد أحد الآثار الضارة المحتملة للقهوة على شراييننا".

وقُدمت الدراسة الممولة جزئيا من قبل مؤسسة القلب البريطانية، في مؤتمر جمعية القلب والأوعية الدموية البريطاني في مانشستر.

تجدر الإشارة إلى أن دراسات سابقة أظهرت أن القهوة تسبب تصلب الشرايين، وتضغط على القلب وتزيد من احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

المصدر: ذي صن