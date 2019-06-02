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الأطباء يحذرون من الديدان "الآكلة" للدماغ!

الصحة

الأطباء يحذرون من الديدان
pexels-Pixabay
صورة أرشيفية
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أصدرت وزارة الصحة في ولاية هاواي الأمريكية تحذيرا خاصا للسياح من خطر الإصابة بدودة طفيلية تخترق الدماغ وتتغذى على نسيجه.

وذكرت قناة Sky News التلفزيونية، أن ولاية هاواي شهدت العثور مؤخرا على دودة طفيلية في دماغ عدة أشخاص. وتنمو يرقات الديدان في القواقع التي تأكلها الفئران عادة.

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ويمكن لليرقات الدخول إلى جسم الإنسان إذا تناول القواقع المصابة أيضا التي تبدأ بالتغذي على نسيج المخ بعد دخولها إلى جسمه.

ويؤكد الأخصائيون على أن هذه الدودة الطفيلية تؤدي بدورها إلى التهاب السحايا الذي يمكن أن ينتهي الموت.

وذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي"، أن أطباء هاواي قرعوا ناقوس الخطر بعد أن سجلت 3 إصابات جديدة بهذا المرض.

حيث أصيب أحد السياح بالدودة الطفيلية بعد أكله حلزونا إثر مراهنة مع أصدقائه. كما أصيب آخرون بالدودة الطفيلية لدى أكلهما خضارا وفواكه دون غسيل.

المصدر: فيستي

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